Глава "тамбовской" ОПГ Барсуков на полгода сократил себе срок заключения

Теперь перед ним маячит возможность сесть на пожизненный срок по новому делу.

Лидеру "Тамбовской" ОПГ Владимир Барсуков получил полгода свободы. Такое постановление вынес суд. Инстанция сократила срок заключения фигуранта расследования, которого признали виновным в создании преступного сообщества. Однако, теперь перед "ночным губернатором" нависла проблема серьезнее: ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Новое уголовное дело заведено относительно покушения на депутата Госдумы Галину Старовойтову. Женщину убили в ноябре 1998 года. Обвинение по статье Барсукову предъявили в апреле 2019 года. Против предпринимателя дал показания его экс-сподвижник Михаил Глущенко.

Напомним, что приговор Барсукову вступил в силу 26 июня, после рассмотрения Городским судом апелляции юристов. По совокупности злоумышленник отсидит 23,5 года. Его "коллеге" Вячеславу Дрокову дали на три года меньше.

Ранее Piter.tv писал о том, что гарнизонный суд Петербурга осудил сотрудника ФСБ, воткнувшего карабин в бизнесмена.

Фото: Piter.tv