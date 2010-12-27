Гарнизонный суд Петербурга осудил сотрудника ФСБ, воткнувшего карабин в бизнесмена

Предприниматель получил серьезные проблемы со здоровьем.

Сотрудник ФСБ предстанет в Петербурге перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры ЗВО. Согласно сведениям ведомства, мужчина превысил полномочия во время обыска. Его подозревают в том, что силовик надругался над 58-летним бизнесменом при помощи служебного карабина.

Напомним, что инцидент произошел во время обыска в загородном доме. В ходе оперативных мероприятий обвиняемый воткнул в петербуржца "Тигра". Из-за этого у предпринимателя оказались разорваны кишечник и мочевой пузырь. На данный момент в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Дело рассмотрит Выборгский гарнизонный военный суд.

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Фото: Piter.tv