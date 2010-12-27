На Сабанова завели в общей сложности 7 уголовных дел.

В среду, 26 июня, московского отправителя с Чистых прудов Мурата Сабанова арестовали на 2 месяца. Об этом сообщают СМИ.

Во время судебного заседания подозреваемый признался только в ограблении.

Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности его к преступлениям и прорабатываются версии причастности его к аналогичным преступлениям передает корреспондент ТАСС

Известно, что на Сабанова заведено 7 уголовных дел за разбой, отравление и избиение. Следствие установило 11 потерпевших. Однако, полиция заявила, что пострадавших было больше.

По данным СМИ, молодой человек втирался в доверие москвичей, угощал их газировкой с психотропными вещества, а когда жертвы теряли сознание - грабил. Чаще всего Мурат Сабанов "охотился" на доверчивых горожан на Чистых прудах. По данным следствия, он присвоил себе чужие вещи на общую сумму в 80 тысяч рублей. Ранее 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов ранее привлекался по подозрению в грабеже.

Известно, что во время обыска в квартире подозреваемого нашли свёртки с белым порошком. Подозреваемый заявил, что специально ждал полицию и никуда не планировал убегать.

Ранее мы сообщали о том, что банда вымогателей больше полугода терроризировала петербургских геев

Фото:pixabay