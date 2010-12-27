Банда вымогателей больше полугода терроризировала петербургских геев

Потерпевших шантажировали разглашением информации об их сексуальной ориентации.

Полиция Петербурга изобличила двух мужчин в грабежах и вымогательстве. Задержанные шантажировали своих жертв-геев разглашением информации об их личной жизни. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мужчин 35 и 37 лет задержали 25 марта 2019 года. В ходе расследования их изобличили в шантаже и вымогательстве. Подозреваемые орудовали на территории Петербурга с 1 мая 2017 года по 18 декабря 2017 года. Угрожая насилием и распространением информации о личной жизни, они грабили своих жертв и вымогали у них приличные суммы денег — от 30 до 500 тысяч рублей. Некоторых потерпевших вымогатели навещали ни один раз.

В настоящий момент задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный организованной группой".

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