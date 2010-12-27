В квартире на Мечникова воры забили петербуржца до смерти

По факту происшествия в Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Piter.TV в Следкоме по Петербургу, вечером 22 июня в квартире на проспекте Мечникова произошла трагедия. Неизвестные проникли в жилище, где напали на 29-летнюю женщину и 42-летнего мужчину. Последний скончался после того, как его избили злоумышленники.

Из дома было похищено имущество на сумму около шести тысяч рублей, а около 100 тысяч рублей наличными.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162-й (разбой) и 111-й (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) статьям УК РФ.

Фото: Piter.TV