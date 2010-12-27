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В квартире на Мечникова воры забили петербуржца до смерти
Сегодня, 16:14
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arteliseev

В квартире на Мечникова воры забили петербуржца до смерти

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По факту происшествия в Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Piter.TV в Следкоме по Петербургу, вечером 22 июня в квартире на проспекте Мечникова произошла трагедия. Неизвестные проникли в жилище, где напали на 29-летнюю женщину и 42-летнего мужчину. Последний скончался после того, как его избили злоумышленники. 

Из дома было похищено имущество на сумму около шести тысяч рублей, а около 100 тысяч рублей наличными.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 162-й (разбой) и 111-й (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) статьям УК РФ.

Фото: Piter.TV

Теги: следком, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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