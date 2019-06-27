Один из основателей "Тамбовской" ОПГ вышел на свободу из колонии в Вологодской области

Вячеслава Дрокова называли "правой рукой" губернатора ночного Петербурга Владимира Барсукова.

В полдень 10 декабря из колонии в Вологодской области вышел Вячеслав Дроков, который 19 лет отбывал наказание за организацию преступного сообщества – "Тамбовской" ОПГ. Дрокова также называли "правой рукой ночного губернатора" Владимира Барсукова (Кумарина) – лидера ОПГ. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Вологодской области.

Шекснинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Дроков отбыл в изоляции 2/3 срока. Отмечается, что руководство колонии дало положительные характеристики, а в ФКУ-17, где он провел два года, осужденный исправно посещал мероприятия воспитательного характера и участвовал в общественной жизни учреждения.

В "Тамбовской" ОПГ участвовали Барсуков (Кумарин), Глущенко, Баскаков, Рыбкин, Удачин и уже упомянутый Дроков. Во время следствия Рыбкин, Баскаков, Удачин умерли. Глущенко отбывает срок по делу об организации убийства Галины Старовойтовой. Кумарин проводит время между колонией, изолятором и больницей.

Дроков – единственный, кто вышел на свободу.

Фото: Piter.tv