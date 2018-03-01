Барсуков-Кумарин не признает вину в организации крупнейшей "тамбовской" ОПГ В Петербурге

В Куйбышевском суде началось рассмотрение дела относительно главарей "тамбовской" ОПГ Петербурга.

В Куйбышевском районном суде Петербурга во второй раз прошло заседание относительно “тамбовского” преступного сообщества. В организации банды обвиняются Владимир Барсуков (Кумарин) и Вячеслав Дроков. Фигуранты дела не признают вину. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Напомним, сто “тамбовская” ОПГ была одной из самых влиятельных банд Северной столице на рубеже 90-ых годов и до начала 2000-ых. Барсуков получил прозвище “ночной губернатор” за махинации и огромное влияние в теневой среде Петербурга.

Расследование в судебном порядке сторона обвинения пытается провести уже во второй раз: изначально представители закона не смогли собрать необходимую доказательную базу, а также четко установить, в чем конкретно обвиняются подсудимые. В октябре 2017 года судья вернул дело генеральной прокуратуре для устранения “пробелов”.

Петербуржцев Дрокова и Барсукова считают лидерами данной ОПГ. Они проводили рейдерские захваты в городе на Неве, подделывали документацию и подписывали юридические бумаги подставными фамилиями.

Чтение обвинения у прокурора заняло более получаса. В ходе заседания 1 марта не были выслушаны показания свидетелей. Их речь будут рассматривать в специально выделенный для этого день. Об этом попросила сторона защиты.

Основной эпизод “тамбовской” группировки, на котором сосредоточится следствие, произошел в 2005 году в ресторане “Золотая страна” на Владимирском проспекте. Там обвиняемые передали крупную сумму денег исполнителю для совершения преступления.

