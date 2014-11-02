Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко подал на УДО

Глущенко отбывает наказание с 2009-го года.

Бывший депутат Государственной думы Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства Галины Старовойтовой, хочет выйти по УДО. Ходатайство адвоката Ольги Куликовой принял к производству Дзержинский районный суд.

Условно-досрочное освобождение возможно после отбытия не менее 2/3 от назначенного наказания. Глущенко был осужден в июня 2009-го года, ему осталось находиться в заключении 5 лет.

В период содержания в СИЗО-3 бывший депутат зарекомендовал себя с положительной стороны, в конфликтах замечен не был, активно участвует в общественной жизни, передала объединенная пресс-служба судов Петербурга. В случае освобождения готов приступить к работе, гарантийное письмо от работодателя уже есть. Глущенко намерен выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам. Часть общественных деятелей готовы за него поручиться.

Судебное заседание состоится 22 сентября.

Депутата Государственной Думы Галину Старовойтову убили 20 ноября 1998-го года. Предполагается, что убийство заказал лидер "тамбовского" ОПГ, также известный как "ночной губернатор", Владимир Барсуков (Кумарин). Заявление о досрочном освобождении Глущенко уже подавал, но затем отозвал.

Фото: Piter.TV