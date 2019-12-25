Возможного организатора убийства Старовойтовой доставили в Петербург

Политический деятель была убита в 1998-м году.

Лидера "тамбовской" ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), также известного как "ночного губернатора", этапировали из колонии под Кировом в Петербург. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в Северную столицу для расследования дела Галины Старовойтовой. Барсуков обвиняется в организации убийства политического деятеля. Подробности пока неизвестны.

Накануне предполагаемый организатор убийства Старовойтовой Михаил Глущенко решил отказаться от идеи выйти по УДО. Заявление о досрочном освобождении Глущенко подал буквально несколько недель назад, новое ходатайство рассмотрят на судебном заседании сегодня, 10 июня.

Фото: Piter.TV