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Глава правительства Ливии объявил о скорой отставке
Сегодня, 9:21
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lesjasap

Глава правительства Ливии объявил о скорой отставке

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Фаиз Саррадж хочет покинуть должность до конца октября.

Глава Правительства национального согласия Ливии объявил о скорой отставке. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на заявление Фаиза Сарраджа.

Объявляю о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября

заявление Фаиза Сарраджа

Политик объяснил свое желание тем, что к данному периоду должен будет завершить работу в переговорном комитете. Он заметил, что в ПНС сформирован новый президентский совет. По словам Сарраджа, в ближайшее время власть получит возможность провести парламентские и президентские выборы.

Напомним, что Саррадж занимает пост главы ПНС с 2016 года. Он также одновременно является председателем президентского совета Ливии (высшего исполнительного органа страны). 

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Теги: ливия, отставка, пнс, фаиз саррадж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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