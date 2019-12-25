Глава правительства Ливии объявил о скорой отставке

Глава Правительства национального согласия Ливии объявил о скорой отставке. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на заявление Фаиза Сарраджа.
Объявляю о своем искреннем желании передать свои полномочия новому органу исполнительной власти максимум до конца октября
заявление Фаиза Сарраджа
Политик объяснил свое желание тем, что к данному периоду должен будет завершить работу в переговорном комитете. Он заметил, что в ПНС сформирован новый президентский совет. По словам Сарраджа, в ближайшее время власть получит возможность провести парламентские и президентские выборы.
Напомним, что Саррадж занимает пост главы ПНС с 2016 года. Он также одновременно является председателем президентского совета Ливии (высшего исполнительного органа страны).
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