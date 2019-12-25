Глава ПНС Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку

В Bloomberg сообщили о возможной отставке главы ПНС Ливии.

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Информацию агентству подтвердили четыре независимых друг от друга чиновника. В СМИ подчеркнули, что официально о своем уходе руководитель ПНС может объявить к концу текущей недели. Свои планы Саррадж уже обсудил с ливийскими и международными коллегами.

На данный момент известно, что официальный представитель главы ПНС отказался от комментариев по данному вопросу.

Военные ПНС в Ливии захватили вертолет Ми-17 российского производства.