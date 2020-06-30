Чиновник объяснил, что бюджет страны теряет миллионы гривен.

Глава минюста Украины призвал срочно изменить закон о люстрации. Об этом Денис Малюська заявил в видеообращении на собственной странице на Facebook. Чиновник заявил, что если законопроект не будет принят в ближайшее время, то государственный бюджет лишится миллионов гривен. Спикер отметил, что каждый чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит Украине и налогоплательщикам более полумиллиона гривен (около 18,6 тысяч долларов).

Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию Денис Малюська, глава Минюста Украины

Денис Малюська предложил сократить количество лиц, которые подлежат люстрации. В новом документе учтены рекомендации Европейского суда по правам человека, а также представителей Венецианской комиссии.

Верховная Рада в июле объявит дату выборов.