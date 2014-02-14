Глава финского МИД 15 февраля в Петербурге встретится с Лавровым

Дипломат заявил о важности сохранения диалога с Россией.

Глава финского МИД Пекка Хаависто 15 февраля в Петербурге встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Информация об этом подтвердилась 13 февраля.

Планируется, что гость из Финляндии встретится с представителями властей Северной столицы и Ленинградской области, бизнес-сообществом города и неправительственными организациями.

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией. Об этом Пекка Хаависто рассказал во время общения с российскими журналистами. Чиновник провел пресс-конференцию в преддверии поездки в Петербург, где он встретился с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ.

Фото: Piter.tv