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Глава финского МИД 15 февраля в Петербурге встретится с Лавровым
Сегодня, 19:09
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Глава финского МИД 15 февраля в Петербурге встретится с Лавровым

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Дипломат заявил о важности сохранения диалога с Россией.

Глава финского МИД Пекка Хаависто 15 февраля в Петербурге встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Информация об этом подтвердилась 13 февраля.

Планируется, что гость из Финляндии встретится с представителями властей Северной столицы и Ленинградской области, бизнес-сообществом города и неправительственными организациями. 

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией. Об этом Пекка Хаависто рассказал во время общения с российскими журналистами. Чиновник провел пресс-конференцию в преддверии поездки в Петербург, где он встретился с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: мид, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости,

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olegvernov
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