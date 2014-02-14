Глава финского МИД 15 февраля в Петербурге встретится с Лавровым

Глава финского МИД Пекка Хаависто 15 февраля в Петербурге встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Информация об этом подтвердилась 13 февраля.
Планируется, что гость из Финляндии встретится с представителями властей Северной столицы и Ленинградской области, бизнес-сообществом города и неправительственными организациями.
Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией. Об этом Пекка Хаависто рассказал во время общения с российскими журналистами. Чиновник провел пресс-конференцию в преддверии поездки в Петербург, где он встретился с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6901 6070 9624
Большое человеческое спасибо.