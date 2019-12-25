Пекка Хаависто встретится с Сергеем Лавровым 15 февраля в Петербурге.

Глава МИД Финляндии заявил о важности сохранения диалога с Россией. Об этом Пекка Хаависто рассказал во время общения с российскими журналистами. Чиновник провел пресс-конференцию в преддверии поездки в Петербург, где он встретился с коллегой из внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Очень важно сохранять дипломатические отношения и общение во всех ситуациях, в том числе по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что также должно происходить и между ЕС и Россией Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Финский чиновник уверен, что в случае разрыва дипломатических отношений между Москвой и Евросоюзом сир ждет "негативный поворот". Министр не стал комментировать вероятность введения санкций в отношении России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.

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