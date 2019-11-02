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Финляндия заплатит за разминирование Донбасса

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Европейцы готовы поддержать Киев в процессе разведения сил.

Финляндия готова выделить 600 тысяч евро для разминирования на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщили "Интерфакс-Украина". 

С таким предложением глава иностранного ведомства выступил после визита  финляндской делегации на Украину. В во время нее политики посетили первый участок разведения сил в Станице Луганской и пообщались с главой украинского МИД Вадимом Пристайко. Финляндия приехала, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку и получить актуальную информацию о происходящем на юго-востоке Украины. 

Ранее мы писали о том, что власти Киева отказалась платить за восстановление Донбасса

Видео: YouTube/Общественное ТВ Донбасса, FRANCE 24 English

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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