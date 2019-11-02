Финляндия заплатит за разминирование Донбасса

Европейцы готовы поддержать Киев в процессе разведения сил.

Финляндия готова выделить 600 тысяч евро для разминирования на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто, сообщили "Интерфакс-Украина".

С таким предложением глава иностранного ведомства выступил после визита финляндской делегации на Украину. В во время нее политики посетили первый участок разведения сил в Станице Луганской и пообщались с главой украинского МИД Вадимом Пристайко. Финляндия приехала, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку и получить актуальную информацию о происходящем на юго-востоке Украины.

Ранее мы писали о том, что власти Киева отказалась платить за восстановление Донбасса.

Видео: YouTube/Общественное ТВ Донбасса, FRANCE 24 English