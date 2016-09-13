Глава делегации Украины в ПАСЕ сообщила о необходимости диалога с Россией

Спикер объяснила, почему Украина отказалась от участия в следующей сессии.

Глава ПАСЕ Украины Елизавета Ясько заявила о том, что Киев должен поддерживать диалог с Москвой. Отказ от взаимоотношений станет для сторон неверным решением, поэтому поддерживать связь между государствами политикам необходимо.

Игнорировать Россию нельзя. Мы должны отстаивать свои интересы, но знать, что происходит добавила спикер

По мнению Ясько, Украина решила пропустить осеннюю сессию ПАСЕ после "несправедливого" возвращения России в данную организацию. Официальный отказ уже направлен в адрес руководства. Действия со своей стороны она считает последовательными. Делегаты обсудят с европейскими партнерами последствия такого решения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия выплатит оставшуюся задолженность перед Советом Европы.

Видео: YouTube/ ТСН, 112 Украина