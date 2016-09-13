Грушко: Россия выплатит оставшуюся задолженность перед Советом Европы

На данный момент государство должно СЕ 55 миллионов евро.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва готова выплатить Совету Европы все имеющиеся задолженности.

Мы уже давно заявили позицию: как только будут восстановлены полностью права нашей делегации, мы взносы возместим. Часть взносов по задолженности уже возместили, продолжаем работать. Необходимо пройти внутригосударственные процедуры напомнил спикер

На данный момент известно, что Россия должна внести на счет СЕ 55 миллионов евро за 2017 и 2018 года. За 2019 год стран уже заплатила взнос 2 июля. Он составил 33 миллиона евро.

Напомним, что у России отобрали право голоса, а также право на участие в ПАСЕ в 2014 году, в связи с присоединением Крыма. В результате делегация перестала направлять заявки на участие в Совете Европы, а после вообще приостановила взносы.

Ранее специалист также отметил, что России надеется на плодотворное сотрудничество с новым избранным генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минфине назвали условия для возобновления платежей России в бюджет ПАСЕ.

Видео: YouTube/Council of Europe