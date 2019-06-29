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В Минфине назвали условия для возобновления платежей России в бюджет ПАСЕ

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На этой неделе Совет Федерация дал России право вновь принимать участие в июньской сессии, а также голосовать и выступать.

Замглавы Министерства финансов РФ Сергей Сторчак сказал, что для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо время. Об этом сообщили РИА НОВОСТИ.

По словам политика, необходимо узнать размер выплат, затем согласовать график, порядок и маршрут платежа. После этого Москва подпишет документ и заплатит необходимую сумму.

Напомним, что Россию лишили ряда прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после присоединения Крыма. После этого Москва остановила  выплату взносов до полного восстановления полномочий. Это привело к финансовым затруднениям в организации.

На этой неделе ПАСЕ дали России  право принимать участие в июньской сессии, а также голосовать и выступать.

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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