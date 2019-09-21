Украина отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ

Украина отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.
Это решение было принято из-за того, что ПАСЕ "откровенно игнорирует" интересы Украины. Украинские депутаты намерены сосредоточить свои усилия на консультациях с членами Совета Европы. Политики хотят разработать "план возвращения доверия к ПАСЕ".
26 июня ПАСЕ вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Ранее мы писали, что Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию.
Видео: Youtube/ UATV English, Socialists and Democrats
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