Украина отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ

Депутат Верховной Рады заявил, что ПАСЕ "откровенно игнорирует" интересы Украины.

Украина отказалась от участия в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

Это решение было принято из-за того, что ПАСЕ "откровенно игнорирует" интересы Украины. Украинские депутаты намерены сосредоточить свои усилия на консультациях с членами Совета Европы. Политики хотят разработать "план возвращения доверия к ПАСЕ".

26 июня ПАСЕ вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее мы писали, что Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию.

Видео: Youtube/ UATV English, Socialists and Democrats