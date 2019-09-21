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Трамп счел действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию

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Президент Америки хочет установить с РФ дружеские отношения.

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Америки на Украине являются бессмысленными и раздражающими Россию. Лидер государства хочет установить с РФ дружеские отношения. Об этом пишет газета The Washington Post.

Известно, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь помощники главы США хотят, чтобы эти переговоры состоялись.

Отмечается, что Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани требуют возобновить расследование деятельности  украинской газовой компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, президент Америки просит Киев разобраться в том, имел ли место сговор украинских властей с Демократической партией США. В 2016 году была опубликована порочащая информация о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте.

Взамен Джулиани пообещал Киеву, что Трамп возобновит заблокированную военную помощь на Украине в размере 250 млн долларов, а также проведет встречу с Зеленским в Белом доме.

Видео: Youtube/ NBC News

Теги: дональд трамп, политика, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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