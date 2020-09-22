Кэрри Лам объяснила, как будет действовать закон о нацбезопасности Китая в Гонконге.

Глава администрации Гонконга заявила о сохранении независимости судебной системы. Об этом Кэрри Лам сообщила журналистам в рамках брифинга. Чиновница прокомментировала закон о защите национальной безопасности, принятый летом 2020 года в парламенте Китая. По словам спикера, он не затронет независимость судебной системы в Гонконге, которая основана на принципах британского общего права. Система остается устойчивой и не будет подорвана.

Также спикер прокомментировала прошение об отставке австралийского судьи из Апелляционного суда последней инстанции Гонконга. Решение Джеймса Спирельмана стало внезапным для Пекина, тот не объяснил своего поступка.

Могу лишь подчеркнуть, что в соответствии с Основным законом, мы приветствуем появление судей из других юрисдикций общего права для заседаний в Апелляционном суде последней инстанции Кэрри Лам, глава исполнительной власти

Китай обвинил властей Великобритании в нарушении международного права.

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