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В США лишили Гонконг торгово-экономических преференций
Сегодня, 8:28
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lesjasap

В США лишили Гонконг торгово-экономических преференций

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Трамп подписал два указа. Один - о санкциях против Китая. Второй - о лишении Гонконга преференций.

В США лишили Гонконг преференций. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик указал, что подписал документ о введении санкций против Пекина в связи с ситуацией в Гонконге. Трамп имеет в виду ранее одобренный Конгрессом законопроект, который узаконивает санкции против физических и юридических лиц КНР.

Он также одобрил исполнительный указ о лишении Гонконга торгово-экономических преференций.

По словам Трампа, данные ограничения в отношении Китая введены для того, чтобы привлечь власти КНР к ответственности за их "дискриминационную деятельность" в отношении собственного народа. 

Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла".

Теги: гонконг, дональд трамп, преференции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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