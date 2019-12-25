В США лишили Гонконг торгово-экономических преференций

В США лишили Гонконг преференций. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп во время брифинга с журналистами в Белом доме. Политик указал, что подписал документ о введении санкций против Пекина в связи с ситуацией в Гонконге. Трамп имеет в виду ранее одобренный Конгрессом законопроект, который узаконивает санкции против физических и юридических лиц КНР.
Он также одобрил исполнительный указ о лишении Гонконга торгово-экономических преференций.
По словам Трампа, данные ограничения в отношении Китая введены для того, чтобы привлечь власти КНР к ответственности за их "дискриминационную деятельность" в отношении собственного народа.
Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла".
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