Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом. Крэйг Риди заявил о своем отношении к деятельности организации по допинговому кризису в РФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Есть желание, компетенция и законные методы, чтобы эффективно противостоять обман
считает эксперт
Ситуацию в Москве специалист назвал коррупцией беспрецедентного уровня. Решение по делу будет принято в Спортивном арбитражном суде. Ранее WADA постановила о необходимости отстранить РФ на четыре года от участия в международных турнирах.
Напомним, что с 2020 года пост главы WADA займет экс-министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.
Ранее Россия, вероятно, сможет провести матчи Евро-2020.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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