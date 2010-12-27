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Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Сегодня, 9:37
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lesjasap

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

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Он рассказал о беспрецедентной коррупции в РФ.

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом. Крэйг Риди заявил о своем отношении к деятельности организации по допинговому кризису в РФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Есть желание, компетенция и законные методы, чтобы эффективно противостоять обман

считает эксперт

Ситуацию в Москве специалист назвал коррупцией беспрецедентного уровня. Решение по делу будет принято в Спортивном арбитражном суде. Ранее WADA постановила о необходимости отстранить РФ на четыре года от участия в международных турнирах.

Напомним, что с 2020 года пост главы WADA займет экс-министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Ранее Россия, вероятно, сможет провести матчи Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: wada, допинговый скандал, крэйг риди
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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