Он рассказал о беспрецедентной коррупции в РФ.

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом. Крэйг Риди заявил о своем отношении к деятельности организации по допинговому кризису в РФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Есть желание, компетенция и законные методы, чтобы эффективно противостоять обман считает эксперт

Ситуацию в Москве специалист назвал коррупцией беспрецедентного уровня. Решение по делу будет принято в Спортивном арбитражном суде. Ранее WADA постановила о необходимости отстранить РФ на четыре года от участия в международных турнирах.

Напомним, что с 2020 года пост главы WADA займет экс-министр спорта и туризма Польши Витольд Банька.

Ранее Россия, вероятно, сможет провести матчи Евро-2020.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

