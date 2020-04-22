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Глава СК поручил проверить инциденты со стрельбой в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 15:05
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Глава СК поручил проверить инциденты со стрельбой в Петербурге и Ленобласти

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Ко всем трем случаям могли быть причастны несовершеннолетние.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшествиях на территории Петербурга и Ленобласти, участниками которых стали несовершеннолетние. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об инциденте со стрельбой в школе на улице Орджоникидзе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 15-летний подросток сделал несколько выстрелов в раздевалке. Никто не пострадал. 

Еще один случай с применением оружия произошел в Волхове. Двое молодых людей выстрелили в 17-летнего мальчика, избили и облили его стеклоочистителем. Причиной мог стать личный конфликт. 

Также проверки требует информация о том, что в квартиру на проспекте Кузнецова ворвался юноша и забрал оружие отца своей знакомой. По информации источника Piter.TV, подозреваемому 21 год, однако в пресс-службе СК РФ упоминается 15-летний подросток. 

Фото: kremlin.ru

Теги: бастрыкин, ск рф, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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