Глава СК поручил проверить инциденты со стрельбой в Петербурге и Ленобласти

Ко всем трем случаям могли быть причастны несовершеннолетние.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в происшествиях на территории Петербурга и Ленобласти, участниками которых стали несовершеннолетние. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об инциденте со стрельбой в школе на улице Орджоникидзе. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 15-летний подросток сделал несколько выстрелов в раздевалке. Никто не пострадал.

Еще один случай с применением оружия произошел в Волхове. Двое молодых людей выстрелили в 17-летнего мальчика, избили и облили его стеклоочистителем. Причиной мог стать личный конфликт.

Также проверки требует информация о том, что в квартиру на проспекте Кузнецова ворвался юноша и забрал оружие отца своей знакомой. По информации источника Piter.TV, подозреваемому 21 год, однако в пресс-службе СК РФ упоминается 15-летний подросток.

Фото: kremlin.ru