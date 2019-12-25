В школе на Орджоникидзе ученик стрелял из пневматического пистолета

В результате инцидента пострадавших нет.

В школе Московского района Петербурге ученик стрелял из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 10 апреля обратился преподаватель одной из школ, находящихся на Орджоникидзе. Он рассказал, что ученик принес в школу пневматический пистолет. Из него в раздевалке он несколько раз выстрелил в других школьников. Пистолет изъял один из преподавателей. Подросток с места скрылся.

В результате инцидента пострадавших нет. Позже, в сопровождении своей матери 15-летний ученик прибыл в территориальный отдел полиции, где был опрошен и отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стали известны подробности о стрельбе на свадьбе в Петербурге.

Фото: Piter.tv