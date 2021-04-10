Стали известны подробности о стрельбе на свадьбе в Петербурге

Задержан один из гостей, возбуждено уголовное дело.

Празднование свадьбы закончилось для гостя задержанием. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 9 апреля в 16:20 поступило сообщение от очевидца о стрельбе в воздух из автомобиля, двигавшегося в составе свадебного кортежа. Информация была незамедлительно доведена до всех наружных нарядов. Полицейские установили направление движения автомобильного кортежа, состоящего из десяти машин. У дома 25 по Петергофскому шоссе сотрудники полиции остановили для проверки несколько автомобилей, среди которых два Mercedes и BMW.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый стрелок установлен и задержан. Им оказался 34-летний уроженец закавказского государства, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета. Оружие было изъято, стрелок доставлен в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Видео: МВД