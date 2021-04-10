В Петербурге свадьба закончилась стрельбой и задержаниями

По данным источника, были задержаны представители азербайджанской диаспоры.

В Петербурге гости устроили стрельбу на свадьбе. Подробности сообщил "Дорожный инспектор".

О выстрелах в полицию сообщили очевидцы около 21:00 в пятницу, 9 апреля. Полиция вместе с ОМОНом нагрянула в ресторан "Золотой двор", который находится на Белевском проспекте. По предварительной информации, участников торжества обыскивали на предмет наличия оружия, а затем на автобусах развезли по отделам полиции.

По данным источника, были задержаны представители азербайджанской диаспоры.

В конце марта в Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.