В Петербурге свадьба закончилась стрельбой и задержаниями

В Петербурге гости устроили стрельбу на свадьбе. Подробности сообщил "Дорожный инспектор".
О выстрелах в полицию сообщили очевидцы около 21:00 в пятницу, 9 апреля. Полиция вместе с ОМОНом нагрянула в ресторан "Золотой двор", который находится на Белевском проспекте. По предварительной информации, участников торжества обыскивали на предмет наличия оружия, а затем на автобусах развезли по отделам полиции.
По данным источника, были задержаны представители азербайджанской диаспоры.
В конце марта в Приморском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего с балкона из охотничьего ружья.
Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.
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