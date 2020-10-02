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Из квартиры на Кузнецова молодой человек вынес муляж граны и пневматическое оружие
Сегодня, 10:40
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nastya960

Из квартиры на Кузнецова молодой человек вынес муляж граны и пневматическое оружие

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Всё произошло в квартире его знакомой.

В квартиру на проспекте Кузнецова ворвался молодой человек и забрал оружие отца своей знакомой. В полицию обратился мужчина, проживающий по данному адресу с двумя дочерьми. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 21-летний юноша зашёл в жильё, забрал принадлежащие потерпевшему муляж гранаты и пневматические оружия: Юнкер-3, Walther PPS и МР-654 с фальшивым глушителем. Общая сумма ущерба – 40 тысяч рублей.

Затем молодой человек направил оружие в девочку, попросил принести сумку для арсенала, после этого скрылся. Злоумышленник объявлен в розыск.

Накануне в школе на Орджоникидзе ученик стрелял из пневматического пистолета.

Фото: Piter.tv

Теги: оружие, проспект кузнецова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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