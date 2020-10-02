В Волхове пьяные подростки обстреляли, подожгли и избили знакомого

Пострадавший смог сам обратиться в больницу.

Подростки обстреляли, подожгли и избили знакомого в заброшенном ангаре в Волхове. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 9 апреля в ста метрах от дома № 1 на улице Металлургов. До этого трое молодых людей распивали алкоголь в квартире. Подростки повздорили, двое из них по очереди начали стрелять в третьего из травматического пистолета. После этого они облили его стеклоочистителем и подожгли, вдобавок избили.

Пострадавший 17-летний юноша сам обратился в больницу. Двух подозреваемых, одному из которых 17, а другому 18 лет, задержали. В отношении них составили административные протоколы.

Ранее из квартиры на Кузнецова молодой человек вынес муляж граны и пневматическое оружие.

Фото: Piter.tv