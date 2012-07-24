Бастрыкин намерен лично контролировать ход расследования дела.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 98-летней блокадницы. Бастрыкин намерен лично контролировать ход расследования дела, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следственного комитета, родственники блокадницы 27 февраля наняли ей сиделку. На следующий день женщина в алкогольном опьянении избила пожилую блокадницу.

Известно, что бабушка захотела помыть голову и дала сиделке деньги на шампунь. Позже выяснилось, что женщина потратила их не на шампунь, а на собственные нужды. Конфликт набрал обороты, когда блокадница попросила у женщины сдачу. После чего женщина избила бабушку и отобрала мобильный телефон. На крики о помощи отозвались соседи, которые и вызвали полицию. На данный момент блокадница находится в больнице.

Ранее мы писали, что мошенник обманул на 933 тысячи рублей несостоявшуюся сиделку для пенсионерки.

Фото: kremlin.ru