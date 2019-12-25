Мошенник обманул на 933 тысячи рублей несостоявшуюся сиделку для пенсионерки

60-летняя женщина размещала соответствующее резюме на сайте по поиску работы.

Вечером 3 сентября в полицию обратилась 60-летняя петербурженка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина пожаловалась на мошенника, жертвой которого стала по наивности днем раньше.

Со слов пострадавшей, 2 сентября ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся Андреем. Собеседник предложил женщине поработать сиделкой для его больной матери – соответствующее резюме мужчина нашел на сайте для поиска работы. Стоимость услуг сиделки "Андрей" оценил в полторы тысячи рублей, но перевел на счет пенсионерки 15 тысяч. Женщина решила, что мужчина ошибся, и отправила 13,5 тысяч рублей обратно, однако "Андрей" заявил, что деньги на счет так и не пришли. Под руководством мужчины несостоявшаяся сиделка перевела на счет незнакомца почти 933 тысяч рублей со своей кредитной карты, из-за чего накопила огромную задолженность по кредиту.

Полиция ищет злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мошенника из Петербурга осудят за аферу при покупке драгоценностей.

Фото: pixabay