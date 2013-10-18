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Глава Подмосковья Воробьев поручил обеспечить безопасность школам и социальным учреждениям

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В православной гимназии в Серпухове 18-летний выпускник пронес взрывчатку. Представители экстренных служб сообщали о семи пострадавших. Сейчас детям ничто не угрожает.

В Подмосковье обеспечат безопасность школам и социальным учреждениям. С таким поручением выступил глава Московской области Андрей Воробьев после взрыва в Серпуховском женском монастыре.

В понедельник в 08:35 произошел взрыв на территории Серпуховского женского монастыря. В православной гимназии в Серпухове 18-летний выпускник пронес взрывчатку. Представители экстренных служб сообщали о семи пострадавших. Сейчас детям ничто не угрожает. На месте работает следственная группа.

Правоохранительные органы разбираются, в чем причина и мотивы такого преступления. А наша задача – продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий.

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Ранее мы сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в монастыре в Серпухове.

Видео: Youtube/Губернатор.

Теги: взрыв, воробьев, подмосковье, серпухово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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edavmen
Сегодня 16:51

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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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