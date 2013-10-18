Глава Подмосковья Воробьев поручил обеспечить безопасность школам и социальным учреждениям

В Подмосковье обеспечат безопасность школам и социальным учреждениям. С таким поручением выступил глава Московской области Андрей Воробьев после взрыва в Серпуховском женском монастыре.
В понедельник в 08:35 произошел взрыв на территории Серпуховского женского монастыря. В православной гимназии в Серпухове 18-летний выпускник пронес взрывчатку. Представители экстренных служб сообщали о семи пострадавших. Сейчас детям ничто не угрожает. На месте работает следственная группа.
Правоохранительные органы разбираются, в чем причина и мотивы такого преступления. А наша задача – продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий.
Андрей Воробьев, глава Подмосковья
Ранее мы сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в монастыре в Серпухове.
Видео: Youtube/Губернатор.
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