Глава Подмосковья Воробьев поручил обеспечить безопасность школам и социальным учреждениям

В православной гимназии в Серпухове 18-летний выпускник пронес взрывчатку. Представители экстренных служб сообщали о семи пострадавших. Сейчас детям ничто не угрожает.

В Подмосковье обеспечат безопасность школам и социальным учреждениям. С таким поручением выступил глава Московской области Андрей Воробьев после взрыва в Серпуховском женском монастыре.

В понедельник в 08:35 произошел взрыв на территории Серпуховского женского монастыря. В православной гимназии в Серпухове 18-летний выпускник пронес взрывчатку. Представители экстренных служб сообщали о семи пострадавших. Сейчас детям ничто не угрожает. На месте работает следственная группа.

Правоохранительные органы разбираются, в чем причина и мотивы такого преступления. А наша задача – продолжать обеспечивать все меры безопасности, чтобы наши школы и другие социальные учреждения могли избежать таких страшных и трагических событий. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Ранее мы сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в монастыре в Серпухове.

Видео: Youtube/Губернатор.