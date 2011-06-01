СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва в монастыре в Серпухове

Контроль за результатами работы осуществляет центральный аппарат СК России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство на территории монастыря в Серпухове. Один из 10 пострадавших после взрыва в Серпуховском монастыре отказался от госпитализации. Об этом сообщил телеканал 360.

Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Я разговаривала с родителями пострадавших ребят. Родители находятся, конечно, в тяжелом и шоковом состоянии. Ксения Мишонова, детский омбудсмен Подмосковья

Руководитель ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Стариков занялся расследование преступления. Он должен доложить о ходе расследования. По предварительным данным к этому преступлению причастен бывший ученик православной приходской школы. На месте происшествия работает следственная группа. Контроль за результатами работы осуществляет центральный аппарат СК России.

Ранее мы сообщили, что на территории Серпуховского монастыря прогремел взрыв.

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