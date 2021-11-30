Глава Moderna: эффективность существующих вакцин против штамма "омикрон" может быть ниже

Стефан Бансель назвал две вещи, которые ученые не знают о новом штамме ковида из ЮАР.

Глава Moderna: эффективность существующих и одобренных вакцин от коронавирусной инфекции против штамма "омикрон" может быть ниже. Такое заявление глава американской фармацевтической компании Стефан Бансель рассказал в интервью журналистам телеканала CNBC. Спикер заметил, что более подробные данные экспертное сообщество сможет предоставить на протяжении следующий нескольких недель.

Есть две вещи, которые мы пока не знаем о новом штамме. Первая - эффективность вакцин, какое влияние новый штамм окажет на эффективность вакцин, это будет ясно в течение двух недель. Учитывая большое число мутаций, высока вероятность, что эффективность всех вакцин будет меньше. Стефан Бансель, глава Moderna

Второй вещью, о которой специалисты пока что не имеют представления, является вирулентность (способность вызывать заболевание). На изучение этого вопроса у ученых уйдет от 2 до 6 недель. В компании Moderna уверены, что новый штамм ковида уже попал в большинство государств мира, у которых в последние 7-10 дней было прямое авиасообщение с южной частью Африки. В этот перечень попадают такие государства как ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания.

Австралия начнет открывать границы 15 декабря.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television



