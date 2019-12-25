Стефан Бансель заметил, что ученые проверяют действенность имеющихся препаратов при заражении нового варианта ковида из ЮАР.

Глава Moderna назвал сроки для создания вакцины от омикрон-штамма. Об этом специалист сообщил в интервью в эфире американского телеканала CNBC. Исполнительный директор производителя вакцин Стефан Бансель назвал сроки для разработки и доставки препарата для профилактики нового южноафриканского штамма ковида "омикрон". По его мнению, на эти процессы уйдет несколько месяцев.

Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от "омикрона" будет готова к поставке в больших количествах. Стефан Бансель, глава Moderna

Эксперт объяснил, что еще не менее двух недель у ученых уйдет на то, чтобы определить степень влияния новой мутации на эффективность уже существующих вакцин от коронавирусной инфекции.

Напомним, что ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Штамм - B.1.1.529 - теперь обозначается специалистами из международного научного сообщества греческой буквой "омикрон".

Скворцова: около девяти дней нужно на создание тест-системы для выявления штамма "омикрон".

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