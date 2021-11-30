Скворцова: около девяти дней нужно на создание тест-системы для выявления штамма "омикрон"

В ФМБА рассказали об особенностях нового варианта мутаций ковида.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о том, что около девяти дней нужно на создание тест-системы для выявления нового штамма "омикрон".Такой информацией чиновница поделилась с журналистами телеканала "Россия-24". Эксперт пояснила, что южноафриканский штамм интересен научному сообществу тем, что суммировал в себе те мутации, которые были наработаны предыдущими вариантами ковида.

В июле мы зарегистрировали набор, который определял все предыдущие линии. Сейчас мы очень быстро сделаем набор на омикрон, потому что проектирование занимает 3-4 дня, 5 дней на создание самой этой тест-системы. Вероника Скворцова, глава ФМБА России

В ФМБА подчеркнули, что ставили перед собой задачу разработать противовирусные препараты, которые бы оставались универсальными даже в случае появления новых мутаций коронавируса. Специалистам удалось создать "Мир-19".

Скворцова: "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

