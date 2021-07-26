Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая

Джорджа Мелони рассказала о необходимости решить вопрос на региональном уровне.

Италия призвала Евросоюз ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих туристов из Китая. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделала премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она пояснила, что на территории европейского государства снижался уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, он находился под контролем властей. Накануне чиновники ввели обязательное тестирование на ковид для пассажиров рецсов, прибывающих из КНР.

Эта мера рискует оказаться не совсем эффективной, если не будет принята на европейском уровне. Я попросила Скиллачи, который сделал это немедленно, обратиться в ЕС за принятием подобных мер. Мы надеемся, что ЕС будет работать. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Напомним, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире. Несмотря на это в стране снова фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации. С начала ноября 2022 года в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19 власти приняли решение о том, что целые районы во многих городах страны остаются закрытыми на карантин.

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