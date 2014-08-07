В Италии заявили, что должны возглавить международные усилия по урегулированию на Украине

Джузеппе Конте рассказал о необходимости изменить политический взгляд на проблему.

В Италии заявили, что страна должна возглавить международные усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине, а не оставлять данную роль Турции. Соответствующее мнение огласил бывший премьер-министр, лидер оппозиционного движения "5 звезд" Джузеппе Конте. С соответствующей речью политик выступил на заседании нижней палаты парламента перед депутатами с Джорджой Мелони. Спикер призвал коллег построить диалог со сторонами конфликта "серьезным образом", так как речь идет о мировой и региональной безопасности. Он уверен в том, что гарантии безопасности должны быть даны всем, в том числе, речь идет о защите русскоязычных меньшинств.

Мы призывали к решительным дипломатическим действиям, которые могли бы привести в движение европейскую машину, которая так и не была активирована, в то время как военная эскалация достигла тревожного уровня. Джузеппе Конте, депутат Италии

Ранее итальянский политик неоднократно требовал от официальных властей страны изменения подхода у украинскому кризису, а также гарантий от Евросоюза и НАТО. По мнению Конте, отправка оружия на Украину "уже не может быть решением" данной проблемы.

Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным.

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