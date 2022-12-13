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Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным

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Джорджа Мелони рассказала о необходимости сохранить единство мирового энергетического рынка.

Италия считает предложение Европейской комиссии по потолку цен (механизму корректировки стоимости) на природный газ неудовлетворительным. Соответствующее заявление в ходе выступления в местном парламенте сделала премьер-министр страны Джорджа Мелони. Чиновница напомнила, что сегодня проводится заседание Совета министров ЕС по вопросам энергетики. Власти в Риме призывают коллег избегать спекуляции, которые тормозят западные европейские санкции. Джорджа Мелони надеется, что в ЕС не допустят того, чтобы "государства с большими фискальными возможностями шли своим путем, а те, у кого были большие проблемы с расходами, оставались позади".

Италия в течение нескольких месяцев в первом ряду выступает за эффективные решения. Мы на этот день считаем, что предложение Комиссии является неудовлетворительным, поскольку не может быть реализовано в данных условиях.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Премьер Италии заявила, что санкции могут привести Россию к переговорам.

Фото и видео: YouTube / Fanpage.it

 

Теги: газ, джорджа мелони, еврокомиссия, италия, потолок цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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