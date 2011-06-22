Джорджа Мелони рассказала о поддержке ведения девятого санкционного пакета против России.

Премьер-министр Италии заявила о том, что западные санкции могут привести Россию к переговорам с киевским режимом. Соответствующей информацией Джорджа Мелони поделилась с местными законодателями, выступая в итальянском парламенте (Палате депутатов). Чиновница считает, что для европейской страны эти ограничения действительно являются болезненными для промышленной и производственной отрасли, но при этом они способны ускорить прекращение украинского кризиса. Мелони полагает, что санкции уже доказали Евросоюзу свою эффективность, так как негативно сказываются на военных усилиях России в ходе специальной военной операции.

Мы сохраняем обязательства, в том числе по санкционному режиму, включая заморозку 345 миллионов в фондах и почти двух миллиардов евро, относящихся к активам лиц, помещенных под санкции. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии

Джорджа Мелони полагает, что власти Италии считают, что санкции имеют основополагающую роль, чтобы ускорить приход конца конфликта и привести к устойчивым переговорам между Россией и Украиной. Сейчас Рим относится открыто к обсуждению нового, девятого по счету ограничительного пакета мер против Москвы.

Премьер Италии заявила, что Россия в любом случае виновна в ЧП в Польше.

Фото и видео: YouTube / Fanpage.it