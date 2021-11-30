Скворцова: "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма

Скворцова заявила, что препарат "Мир-19" будет эффективен против омикрон-штамма. Такое заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Глава Федерального медико-биологического агентства раскрыла подробности использования противовирусного этиотропного высокоспецифического лекарства, разработанного ФМБА. Спикер положительно ответила на вопрос журналистов о том, будет ли препарат справляться с заражением, вызванным новым штаммом ковида, распространяющегося по южной Африке и европейскому региону.
Мы ставили перед собой задачу в разработке препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Такой препарат наш институт иммунологии создал - препарат "Мир-19".
Вероника Скворцова, глава ФМБА России
Вероника Скворцова уточнила прессе, что вторая фаза клинических исследований препарата "Мир-19" показывает его преимущество перед уже существующими лекарствами от ковида. Она объяснила, что высокодостоверное преимущество наблюдается не к плацебо, а к стандартной для РФ терапии, которая сейчас применяется для лечения инфицированных пациентов в стационарах больниц.
Мельников: при лечении коронавируса дома нельзя применять антибиотики.
Фото и видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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