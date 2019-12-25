Мельников: при лечении коронавируса дома нельзя применять антибиотики

В ФМБА рассказали об угрозе при приеме кортикостероидов.

Российский терапевт Александр Мельников рассказал о том, что при лечении коронавируса в домашних условиях нельзя применять антибиотики. Такой позицией представитель НМИЦ оториноларингологии ФМБА высказал в собственном аккаунте в социальной сети Facebook. Там же он назвал препараты, которые нельзя применять при заражении ковидом.

Отдельное внимание специалист выделил вопросу использования кортикостероидов. Они эффективны при инфицировании пациента коронавирусом, но при этом имеют значительное количество опасных побочных эффектов. Доктор считает, что вред от этих препаратов превышает пользу, поэтому их нельзя использовать в лечении на дому.

Когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна, то назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — можно отправиться на кладбище, минуя больницу. Александр Мельников, врач

Эксперт рассказал, что противовирусные препараты непригодны для лечения ковида на амбулаторном этапе. В частности, медик объяснил, что ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как это лекарство существует только в инъекционной форме.

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