Беглов рассказал, кто отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь

Коронавирусом прямо сейчас, по официальным данным, болеют 44 тыс. человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул непривитых жителей города в том, что при госпитализации с ковидом они отнимают койку у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь. Об этом он сказал в эфире "Радио России" 1 ноября.

Градоначальник рассказал, что количество активных больных пока растет. Сейчас в Петербурге 44 тыс. активных случаев заболевания. По словам Беглова, непривитые рискуют не только своей, но и чужой жизнью и здоровьем.

Глава города напомнил, что нерабочую неделю стоит использовать для вакцинации. Сейчас работают 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных.

На данный момент в Петербурге заняты 7 989 коронавирусных коек.

Фото: Piter.TV