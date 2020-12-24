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Беглов рассказал, кто отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь
Сегодня, 18:52
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Беглов рассказал, кто отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь

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Коронавирусом прямо сейчас, по официальным данным, болеют 44 тыс. человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов упрекнул непривитых жителей города в том, что при госпитализации с ковидом они отнимают койку у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь. Об этом он сказал в эфире "Радио России" 1 ноября.

Градоначальник рассказал, что количество активных больных пока растет. Сейчас в Петербурге 44 тыс. активных случаев заболевания. По словам Беглова, непривитые рискуют не только своей, но и чужой жизнью и здоровьем. 

Глава города напомнил, что нерабочую неделю стоит использовать для вакцинации. Сейчас работают 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных. 

На данный момент в Петербурге заняты 7 989 коронавирусных коек. 

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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