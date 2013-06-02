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Каждый десятый госпитализированный с коронавирусом петербуржец уже в реанимации
Сегодня, 13:35
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Каждый десятый госпитализированный с коронавирусом петербуржец уже в реанимации

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В Петербурге занято 7 989 пациентов коронавирусных коек.

В понедельник, 1 ноября, Смольный опубликовал эпидемиологическую справку, согласно которой 39 740 человек лечатся от коронавируса амбулаторно. 

В Петербурге развернуто 9 488 коронавирусных коек, 7 989 из которых – заняты: 747 человек находятся в реанимации (каждый 10-й), а 379 пациентов подключены к ИВЛ.

Горожане продолжают вакцинироваться. За сутки первый этап вакцинации начали 9 730 человек, а закончили 2 996 петербуржцев. Всего с начала кампании привились 1,9 млн человек.

В Петербург поступила партия "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv

Теги: госпитализация, коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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