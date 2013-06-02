Каждый десятый госпитализированный с коронавирусом петербуржец уже в реанимации

В Петербурге занято 7 989 пациентов коронавирусных коек.

В понедельник, 1 ноября, Смольный опубликовал эпидемиологическую справку, согласно которой 39 740 человек лечатся от коронавируса амбулаторно.

В Петербурге развернуто 9 488 коронавирусных коек, 7 989 из которых – заняты: 747 человек находятся в реанимации (каждый 10-й), а 379 пациентов подключены к ИВЛ.

Горожане продолжают вакцинироваться. За сутки первый этап вакцинации начали 9 730 человек, а закончили 2 996 петербуржцев. Всего с начала кампании привились 1,9 млн человек.

В Петербург поступила партия "Спутник Лайт".

Фото: Piter.tv