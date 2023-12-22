ФМБА имеет в запасе 900 литров компонентов для обеспечения редких групп крови

Ольга Эйхлер рассказала о работе по приему крови, которую сдают доноры после трагедии в Красногорске.

В общей сложности в профильных учреждениях службы крови по российской столице в запасе находится более четырех тысяч литров эритроцитных компонентов и 900 литеров замороженных эритроцитных компонентов, необходимых для пациентов с редкими группами крови, а также свыше 19 тонн плазмы. Соответствующее заявление в интервью телеканалу "Звезда" сделала местный начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) страны Ольга Эйхлер.

Компонентов донорской крови достаточно для обеспечения клинического использования, все заявки учреждений для пострадавших обеспечиваются, в запасе находится 882 литра эритроцитных компонентов. Ольга Эйхлер, сотрудница ФМБА РФ

Специалист пояснила, что всех доноров сотрудники ФМБА принимают, так как солидарны с тем порывом людей, которые надеются помочь региону восполнить запасы после недавнего теракта в "Крокус Сити Холле". Ольга Эйхлер отметила, что добровольцы могут прийти во все учреждения службы крови по городу, а сотрудники ФМБА откроют для них все двери и задействуют в работе все бригады, включая и выездные группы. Ольга Эйхлер подчеркнула, что уже сегодня будет обследована и подготовлена к выдаче цельная донорская кровь.

Петербургские доноры сдали рекордные 65 тыс. литров крови за прошлый год.

Фото и видео: Telegram / телеканал Звезда (zwezdanews)