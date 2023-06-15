Скворцова призвала расширить присутствие психологов в Херсонской области

Глава ФМБА провела встречу с Владимиром Путиным.

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) Вероникой Скворцовой. Мероприятие состоялось на территории Кремля. С самого начала глава государства попросил оценить ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской гироэлектростанции. Чиновница уточнила, что для региона будет важно расширить количество психологов, которые находятся на месте после затопления.

Надо расширить присутствие психологов, это мы тоже сделали вывод. Вероника Скворцова, глава ФМБА России

Специалист напомнила политику, что представители ФМБА после затопления в Херсонской области взяли пробы воды из водопровода. В результате предварительные данные показывают, что никаких патологических культур там нет. В настоящее время в новом регионе страны идет массовая вакцинация населения, в том числе от гепатита А, дизентерии и брюшного тифа.

Скворцова заявила, что в Мариуполе будет создан центр ФМБА.

Фото и видео: Kremlin.ru