Эксперт рассказала, что сможет получить медпомощь от ФМБА на Донбассе и в Запорожской области.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в Мариуполе будет создан центр ФМБА. В настоящее время уже подготовлен медико-технологический проект центра. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24", выступая на полях Восточного экономического форума.

Наши подразделения продолжают выполнять свои функции в ДНР. Более того, принято решение о создании многопрофильного медицинского центра ФМБА на территории Мариуполя. Этот центр мы будем строить совместно с Министерством обороны РФ. Вероника Скворцова, глава ФМБА

эксперт добавила, что все виды специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную сферу, будут оказываться жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также ближним районам Запорожья.

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Фото и видео: Одноклассики / Вести live