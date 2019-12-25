ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную отечественную вакцину против оспы обезьян. Соответствующее заявление в рамках сессии "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности" сделала глава ФМБА Вероника Скворцова. Эксперт выступила в ходе Восточного экономического форума. Она пояснила, что в настоящее время препарат проходит доклинические испытания.
Разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования.
Вероника Скворцова, глава ФМБА
Напомним, что ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском во Владивостоке.
В ФМБА готовы создавать действующие вещества для препаратов от редких болезней.
Фото и видео: Восточный экономический форум
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