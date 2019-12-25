ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Вероника Скворцова пояснила, что препаравт находится на стадии доклинических исследований.

Представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали современную отечественную вакцину против оспы обезьян. Соответствующее заявление в рамках сессии "Лекарственная безопасность - стратегический курс социальной политики Дальнего Востока: вызовы и возможности" сделала глава ФМБА Вероника Скворцова. Эксперт выступила в ходе Восточного экономического форума. Она пояснила, что в настоящее время препарат проходит доклинические испытания.

Разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян, в настоящее время она проходит уже доклинические исследования. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Напомним, что ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русском во Владивостоке.

В ФМБА готовы создавать действующие вещества для препаратов от редких болезней.

Фото и видео: Восточный экономический форум