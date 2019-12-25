В ФМБА готовы создавать действующие вещества для препаратов от редких болезней

Вероника Скворцова рассказала о возможностях синтеза препаратов для лечения орфанных заболеваний.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово создавать активные фармацевтические субстанции для производства препаратов, которые необходимы пациентам для лечения редких заболеваний. Соответствующее заявление сделала Вероника Скворцова во время доклада перед председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Она заметила, что перед ФМБА стоит задача по синтезу и обеспечения населения теми препаратами, которые пока что не производятся на территории страны.

Прежде всего, это касается орфанных заболеваний, редких заболеваний. В этой связи два наших государственных предприятия готовы сейчас разработать вместе с Минздравом и с Министерством промышленности дорожную карту. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Эксперт пояснила, что к экспертам ФМБА также часто обращаются по вопросам создания биологических препаратов, так как у ведомства есть необходимые компетенции по изготовлению терапевтических векторов для генетической терапии. В частности, речь идет об орфанных заболеваниях, спинальной амиотрофии. ФМБА может создавать лекарственный препарат "Золгенсма" и его аналоги. В агентстве налажены технологии лечения демиелинизирующих заболеваний, рассеянного склероза, системных заболеваний соединительной ткани, ревматоидных заболеваний и других проблем со здоровьем пациентов.

ФМБА освоило технологии создания вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций.

Фото и видео: Правительство России