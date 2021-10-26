ФМБА освоило технологии создания вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций

Вероника Скворцова рассказала о необходимости импортозамещения иностранных препаратов для вакцинации пациентов.

ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство ) освоило технологии создания вакцин против пневмококковой, гемофильной менингококковой инфекций. Об этом в рамках доклада в российском правительстве премьер-министру страны Михаилу Мишустину рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Эксперт отметила, что один из препаратов для профилактики заболевания проводит через вторую фазу клинических испытаний. Еще две вакцины готовы к проведению необходимых исследований.

У нас не было компетенций создавать полисахаридные конъюгированные вакцины. И в течение последних двух лет мы полностью овладели технологией создания этих вакцин и производства их. Вероника Скворцова, глава ФМБА

Вероника Скворцова также оценила важность импортозамещения данных вакцин в России. Она напомнила коллеге из кабмина, что препараты традиционно поступали в страну из-за границы. В связи с этим фактом вакцины против пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций осуществлялись американскими препаратами. За последние пять лет на эти цели чиновники потратили порядка 36 миллиардов рублей. Вакцины ставятся детям от трех месяцев до пяти лет, а также старшим возрастным группам пациентов.

Мишустин подчеркнул важность своевременного поиска доноров костного мозга.

Фото и видео: Правительство России

